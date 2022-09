Le scritte contro Fiano le hanno fatte i centri sociali, ma il Pd Verini accusa Meloni (Di giovedì 1 settembre 2022) L’ultimo episodio della telenevola Pd “Spariamola sempre più grossa contro Giorgia Meloni” è firmato Walter Verini. In una lettera aperta a Repubblica il deputato dem prende a pretesto le scritte tracciate a Roma contro Emanuele Fiano per accusare la leader di FdI di non aver preso le distanze dal fascismo, di avere pericolosi nostalgici nelle sue file, di – orrore! orrore! – non rinnegare la fiamma ecc. ecc. Il copione è ritrito, ma a renderlo a suo modo inedito è il fatto che quelle scritte sono state realizzate con ogni probabilità da qualche militante dei centri sociali. La mano dei centri sociali dietro le scritte contro ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 settembre 2022) L’ultimo episodio della telenevola Pd “Spariamola sempre più grossaGiorgia” è firmato Walter. In una lettera aperta a Repubblica il deputato dem prende a pretesto letracciate a RomaEmanueleperre la leader di FdI di non aver preso le distanze dal fascismo, di avere pericolosi nostalgici nelle sue file, di – orrore! orrore! – non rinnegare la fiamma ecc. ecc. Il copione è ritrito, ma a renderlo a suo modo inedito è il fatto che quellesono state realizzate con ogni probabilità da qualche militante dei. La mano deidietro le...

