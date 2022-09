“La regina Elisabetta ha depennato Harry e Meghan dal suo testamento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Cancellati, esclusi dal. Se mai dovesse essere confermata, la voce che circola a corte da qualche settimana rischia di diventare una notizia clamorosa: stando ad alcuni insider reali,II avrebbedalle sue ultime volontà il nipoted’Inghilterra e la moglieMarkle. Per ora siamo nel campo delle pure indiscrezioni, ma sia Star e che International Business Times riportano rumors pressoché identici sull’inaspettata decisione della Sovrana, la quale avrebbe da poco aggiornato il suo, proprio mentre i medici le consigliavano di non effettuare altri spostamenti per non compromettere le sue già precarie condizioni di salute. Lasi trova a Balmoral, dove ha trascorso l’estate e dove resterà ancora per qualche ...