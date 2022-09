La Duchessa del Sussex è stata criticata dal parlamentare, nipote di Nelson Mandela, per un paragone azzardato che lega l'attivista al matrimonio di Meghan ed Harry (Di giovedì 1 settembre 2022) Meghan Markle ha concesso un’intervista a the Cut in cui si toglie vari sassolini dalle scarpe a sfavore della Royal Family. Una parte del suo intervento, però, è stata duramente criticata… (foto: Getty) Qualche giorno fa, in concomitanza con la commemorazione di Lady Diana – la principessa del Galles morì il 31 agosto di 25 anni fa – è uscito nelle edicole americane il magazine The Cut con Meghan Markle in copertina. La Duchessa, dopo tanto tempo, ha scelto di raccontarsi al mondo in un’intervista, toccando vari argomenti, dal rapporto con la Royal Family, alle relazioni tra Harry e il padre, alle costrizioni della vita di palazzo e molto altro. Ma se da Buckingham Palace non sono stati rilasciati commenti, c’è una persona che non ha avuto problemi a mostrare il suo disappunto per ... Leggi su amica (Di giovedì 1 settembre 2022)Markle ha concesso un’intervista a the Cut in cui si toglie vari sassolini dalle scarpe a sfavore della Royal Family. Una parte del suo intervento, però, èduramente… (foto: Getty) Qualche giorno fa, in concomitanza con la commemorazione di Lady Diana – la principessa del Galles morì il 31 agosto di 25 anni fa – è uscito nelle edicole americane il magazine The Cut conMarkle in copertina. La, dopo tanto tempo, ha scelto di raccontarsi al mondo in un’intervista, toccando vari argomenti, dal rapporto con la Royal Family, alle relazioni trae il padre, alle costrizioni della vita di palazzo e molto altro. Ma se da Buckingham Palace non sono stati rilasciati commenti, c’è una persona che non ha avuto problemi a mostrare il suo disappunto per ...

