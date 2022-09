Flavio Briatore salva con il suo yacht 100 migranti in mare aperto | “Sotto choc Nemmeno gli animali erano trattati così”

Profilo3Marco : RT @Libero_official: Flavio Briatore salva 100 migranti col suo yacht: 'È stato devastante', il racconto-choc - lunarossa31 : Flavio Briatore%2C il figlio di 12 anni %C3%A8 diventato Ceo di una societ%C3%A0: Nathan Falco %C3%A8 tra i pi%C3%B… - zazoomblog : Flavio Briatore a soli 12 anni...: dove nomina il figlio Nathan Falco - #Flavio #Briatore #anni: #nomina - infoitcultura : Flavio Briatore, il figlio di 12 anni è diventato Ceo di una società - infoitcultura : Nathan Falco, il figlio di Flavio Briatore è Ceo di una società a 12 anni -

Si mostra felice con suo figlio Nathan Falco, che ha recentemente accompagnato a scuola con un look meraviglioso per il suo primo giorno; si mostra con l'ex marito, con il quale ha ...A soli 12 anni Nathan Falcoè il Ceo più giovane al mondo. Il figlio di Elisabetta Gregoraci eha aggiornato la sua descrizione su Instagram, aggiungendo un dettaglio che difficilmente passa inosservato. Il giovanissimo sarebbe infatti divenuto l'amministratore delegato del ...Elisabetta Gregoraci, per alcuni giorni ha vissuto una meravigliosa fuga in resort di lusso in dolce compagnia.Nathan Falco Briatore segue le orme del padre Flavio e diventa uno dei più giovani CEO al mondo. Ecco di cosa si occupa.