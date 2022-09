Educazione stradale, l’offerta formativa per l’anno scolastico 2022/23: iscrizioni progetti entro il 25 novembre (Di giovedì 1 settembre 2022) Pubblicata la nota ministeriale 2717 dell'1 settembre con l'offerta formativa in materia di Educazione stradale per l'anno scolastico 2022-23. L'offerta è disponibile per le scuole di ogni ordine e grado sulla piattaforma ministeriale www.edustrada.it L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 settembre 2022) Pubblicata la nota ministeriale 2717 dell'1 settembre con l'offertain materia diper l'anno-23. L'offerta è disponibile per le scuole di ogni ordine e grado sulla piattaforma ministeriale www.edustrada.it L'articolo .

