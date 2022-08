Corriere dello Sport – applausi | cori e abbraccio con Pogba

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 1 settembre 2022) 2022-09-01 01:52:42 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: Leandro Paredes aspettava, da tempo, solo il via libera per il trasferimento alla Juventus. La conferma si è avuta dalla rapidità della sequenza degli eventi che hanno seguito l’annuncio ufficiale dell’accordo tra il club bianconero e il Psg. Juve, accoglienza da star per Paredes allo Stadium Nell’ordine Stories Instagram del centrocampista per celebrare l’approdo in bianconero, visite mediche e corsa all’Allianz Stadium per assistere alla partita contro lo Spezia, ma soprattutto per prendersi i primidei propri nuovi tifosi. Ecco allora che l’intervallo della gara contro la formazione di Luca Gotti si è trasformato in un vero e proprio evento, con Paredes, con tanto di maglietta bianconera sulle spalle, accolto come una star con tanto di palco personalizzato ad esaltare ...