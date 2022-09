Classifica marcatori Serie A 2022-2023: i goleador del campionato (Di giovedì 1 settembre 2022) Ciro Immobile, con 27 gol, ha vinto la Classifica marcatori della Serie A 2021-2022. Ecco la Classifica 'LIVE' della stagione 2022-2023 Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 settembre 2022) Ciro Immobile, con 27 gol, ha vinto ladellaA 2021-. Ecco la'LIVE' della stagione

gippu1 : Per la PRIMA volta nella storia della #SerieA, dopo tre giornate in classifica marcatori non c'è nessun italiano ch… - ZonaBianconeri : RT @Sportflash24: ?#SerieA, 4^ giornata 2022-23: #Atalanta e #Roma al comando con 10 punti; l' #Inter è 3^ con 9, mentre a quota 8 #Lazio,… - Sportflash24 : ?#SerieA, 4^ giornata 2022-23: #Atalanta e #Roma al comando con 10 punti; l' #Inter è 3^ con 9, mentre a quota 8… - just_daa : RT @CB_Ignoranza: Il ruolo del mediano non è fatto per segnare, ma Teun Koopmeiners non lo sa e fa tripletta lo stesso. +9 al fantacalcio e… - zazoomblog : Serie A 2022-2023: risultati e classifica aggiornata tutti i marcatori e i tabellini - #Serie #2022-2023:… -