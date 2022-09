Chi è Fabio Balsamo? Tutto sull'attore napoletano (Di giovedì 1 settembre 2022) Fabio Balsamo è un attore e un comico di Napoli, membro effettivo dei The Jackall dal 2015. Ha lavorato in teatro, al cinema e in diversi programmi tv. Fabio Balsamo: chi è l’attore membro dei The Jackall su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 1 settembre 2022)è une un comico di Napoli, membro effettivo dei The Jackall dal 2015. Ha lavorato in teatro, al cinema e in diversi programmi tv.: chi è l’membro dei The Jackall su Donne Magazine.

CB_Ignoranza : Post di ritrovo per chi non vuole più vedere una formazione della Juve senza Fabio Miretti. #Miretti #Juventus - G_End_Inter11 : @nonvedogioie Chi lo ha detto? Fabio Bergomi? - CorradoTrovato4 : RT @CB_Ignoranza: Post di ritrovo per chi non vuole più vedere una formazione della Juve senza Fabio Miretti. #Miretti #Juventus https://t… - fabio_sona : @towerfelix @szampa56 ?????? è un bacino elettorale chi vuoi che ci metta gente competente. Paga lei ? - YouHaveHippies : @claudiafontaniv @EmeritoGonzales @ricpuglisi @fabio_sona @MarcoCantamessa Sicuramente più coerenti di chi ha fatto… -