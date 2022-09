Chelsea | Ziyech potrebbe restare in Premier Ci prova Conte

Alessan30255882 : @Antidogma09 Il Milan ha fatto un'offerta per Ziyech, ma è stata rigettata, anche se non c'è moltissima distanza (2… - ely_acm : Quindi quelli del Chelsea non ci hanno dato Ziyech perché noi abbiamo fatto muro su Leao. Mi pare ovvio. Hanno chie… - NiccoloPacella : Quindi Ziyech alla fine rimane a fare la muffa al Chelsea..? Mi aspetto un Marsiglia o queste squadre qui sul gong … - emavecchiocuore : @TeofiloSteven Anche se l'ultimo giorno di mercato, volendo si possono imbastire e concludere tutte le trattative d… - Ste_FVCRN : @BigMikeMilan23 @Spina14_acm @teo_acm @GRealta @russ_mario1 si si, quello volevo sottintendere: metti che ziyech ri… -

Commenta per primo Hakimè titolare per la sfida delcon il Southampton. Nonostante i rumors non andrà all'Ajax.In sospeso la situazione di, in uscita dale cercato anche dal Milan .Il Chelsea non molla Rafael Leao: il possibile assalto per la stella del Milan. Tutte le cifre e i dettagli “Deve pensare di continuare a migliorare, ha un potenziale che glielo permette. Non sto alle ...Milan-Ziyech, è partita da alcuni giorni l'ultima chiamata per il talentuoso centrocampista marocchino. Vediamo qui di seguito cifre e modalità.