Borsa Milano, oggi Piazza Affari giù: paura per le mosse della Bce (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Proseguono le vendite a Piazza Affari, sulla scia dei dati negativi di Wall Street e per il timore di un rialzo importante dei tassi di interesse da parte della Bce, oltre che per i rischi di recessione legati alla crisi energetica e all’inflazione. Dopo il brutto risultato di ieri, il Ftse Mib perde l’1,19% e chiude in calo a 21.302,16 punti. Sale anche lo spread tra Btp e Bund tedeschi, viaggiando attorno ai 235 punti base. In giornata, poi, il rendimento del Btp decennale scavalla per la prima volta dal 13 giugno scorso la soglia del 4%, per poi abbassarsi leggermente. Sul listino principale di Milano ancora tensione sui titoli energetici, che subiscono il calo del prezzo del gas e del petrolio. Eni prosegue la flessione (-0,69%) dopo la discesa del 3,50% registrata ieri. La società ha comunicato di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Proseguono le vendite a, sulla scia dei dati negativi di Wall Street e per il timore di un rialzo importante dei tassi di interesse da parteBce, oltre che per i rischi di recessione legati alla crisi energetica e all’inflazione. Dopo il brutto risultato di ieri, il Ftse Mib perde l’1,19% e chiude in calo a 21.302,16 punti. Sale anche lo spread tra Btp e Bund tedeschi, viaggiando attorno ai 235 punti base. In giornata, poi, il rendimento del Btp decennale scavalla per la prima volta dal 13 giugno scorso la soglia del 4%, per poi abbassarsi leggermente. Sul listino principale diancora tensione sui titoli energetici, che subiscono il calo del prezzo del gas e del petrolio. Eni prosegue la flessione (-0,69%) dopo la discesa del 3,50% registrata ieri. La società ha comunicato di ...

