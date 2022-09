Berlusconi il più virale, Renzi il più produttivo, il Pd punta sui diritti: strategia e numeri dei politici da oggi su TikTok (Di giovedì 1 settembre 2022) Cosa hanno in comune Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e il Partito democratico? Riflettendoci su, forse una soluzione all’indovinello la si potrebbe trovare. Per chi sta seguendo la campagna elettorale di queste elezioni politiche, invece, la risposta sarà immediata. A partire da oggi. Per una singolare coincidenza, i leader di Forza Italia e di Italia Viva e la segreteria dem hanno deciso di aprire un proprio account TikTok la mattina del primo settembre. Fatto che sarebbe poco degno di nota se gli stessi soggetti politici non dedicassero ai social network la maggior parte delle proprie risorse comunicative. E invece, poiché ormai il consenso si misura anche in termini di like, la metamorfosi in TikToker del Cavaliere, dell’ex «capo boyscout» e del volto del ddl Zan che passeggia nei ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Cosa hanno in comune Silvio, Matteoe il Partito democratico? Riflettendoci su, forse una soluzione all’indovinello la si potrebbe trovare. Per chi sta seguendo la campagna elettorale di queste elezioni politiche, invece, la risposta sarà immediata. A partire da. Per una singolare coincidenza, i leader di Forza Italia e di Italia Viva e la segreteria dem hanno deciso di aprire un proprio accountla mattina del primo settembre. Fatto che sarebbe poco degno di nota se gli stessi soggettinon dedicassero ai social network la maggior parte delle proprie risorse comunicative. E invece, poiché ormai il consenso si misura anche in termini di like, la metamorfosi iner del Cavaliere, dell’ex «capo boyscout» e del volto del ddl Zan che passeggia nei ...

berlusconi : Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale #Tiktok per parlare dei temi che più stanno a… - berlusconi : Ho già detto più volte che sono deluso per quel che è successo in Ucraina. La Guerra è la cosa più folle che esista… - pdnetwork : Con il Governo Berlusconi, una catastrofe per l'Italia, c’erano molti dei candidati di oggi: Meloni era ministro.… - pogbahovic : RT @berlusconi: Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale #Tiktok per parlare dei temi che più stanno a cuore a… - Iomenonte1 : Non basta aprire un canale tik tok per parlare ai giovani. Questa generazione non si fa fregare facilmente, essendo… -

