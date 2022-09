Barcellona, Jordi Alba resta fino a giugno (Di giovedì 1 settembre 2022) Accostato nelle ultime ore all’Inter, Jordi Alba sembra destinato alla permanenza al Barcellona. Come riporta il quotidiano catalano Sport il terzino spagnolo ha valutato l’ipotesi di una cessione in estate ma ha deciso di restare in blaugrana. Con l’arrivo di Marcos Alonso, Jordi Alba non è più titolare inamovibile ma ogni discorso sul suo trasferimento è rimandato a giugno del 2023. Il suo contratto è in scadenza nel 2024. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Accostato nelle ultime ore all’Inter,sembra destinato alla permanenza al. Come riporta il quotidiano catalano Sport il terzino spagnolo ha valutato l’ipotesi di una cessione in estate ma ha deciso dire in blaugrana. Con l’arrivo di Marcos Alonso,non è più titolare inamovibile ma ogni discorso sul suo trasferimento è rimandato adel 2023. Il suo contratto è in scadenza nel 2024. SportFace.

fcin1908it : Sport – Jordi Alba, no all’Inter: resta a Barcellona nonostante l’accordo tra i club - FcInterNewsit : Dalla Spagna - Niente Inter per Jordi Alba: il difensore resta al Barcellona - _gyomei__ : RT @InterHubOff: ?????? Jordi Alba ha deciso di rimanere al Barcellona e rifiutare l’offerta dell’Inter, nonostante il principio di accordo tr… - MarcusGuad : Il Milan sta per acquistare #Dest dal Barcellona, l'Inter Jordi Alba e noi pensiamo a come schierare De Sciglio e A… - SigCavallo : @Alex_Cruijff14 ma Jordi Alba in prestito con parte di ingaggio pagato dal Barcellona? -