FabrizioDalCol : Weber ad Arcore da Berlusconi: ecco cosa si sono detti -

ilmessaggero.it

...la sua campagna elettorale e nel giorno in cui Manfredtiene a Roma una conferenza stampa con Antonio Tajani (domani il presidente del Partito Popolare Europeo è atteso in visita ad), il ...... Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi - poi il pranzo ad, dall'amico Silvio Berlusconi. Matteo ... Perché il plauso di un peso massimo della politica europea come- quotato come prossimo candidato ... Centrodestra, Weber (leader Ppe) benedice la Meloni: «È europeista» Il capogruppo del Partito Popolare Europeo è ad Arcore per parlare con Silvio Berlusconi. Presente anche Antonio Tajani. In un'intervista concessa al Corriere, il presidente del Ppe ha esortato a vota ...L'agenda del centrodestra italiano è «una garanzia per l'Europa». Manfred Weber risponde serafico ai cronisti. Dalla sede della Stampa estera il presidente del ...