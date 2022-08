Via del Mare, scontro frontale tra 4 auto: 3 feriti, traffico in tilt (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si sono scontrate frontalmente sulla Via del Mare, all’altezza di Dragona, nei pressi del viadotto Zelia Nuttal. L’incidente è avvenuto frontalmente tra due auto, a cui si sono aggiunte altre due vetture, che hanno urtato le prime due. Le quattro auto coinvolte hanno paralizzato il traffico sulla già congestionata via del Mare. Lo scontro è avvenuto oggi, intorno alle 13.00, e ha provocato il ferimento di 3 persone. I rilievi Sul posto sono intervenute diverse pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale e i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti all’ospedale Grassi di Ostia in codice verde. Tuttora in corso i rilievi dei Caschi Bianchi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si sono scontrate frontalmente sulla Via del, all’altezza di Dragona, nei pressi del viadotto Zelia Nuttal. L’incidente è avvenuto frontalmente tra due, a cui si sono aggiunte altre due vetture, che hanno urtato le prime due. Le quattrocoinvolte hanno paralizzato ilsulla già congestionata via del. Loè avvenuto oggi, intorno alle 13.00, e ha provocato il ferimento di 3 persone. I rilievi Sul posto sono intervenute diverse pattuglie del X Gruppodella Polizia Locale e i sanitari del 118, che hanno trasportato iall’ospedale Grassi di Ostia in codice verde. Tuttora in corso i rilievi dei Caschi Bianchi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, ...

