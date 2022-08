US Open 2022, Rafael Nadal supera Hijikata in quattro set: al secondo turno ci sarà Fognini! (Di mercoledì 31 agosto 2022) Vittoria in quattro set per Rafael Nadal al primo turno degli US Open 2022. Dopo aver perso il primo parziale, il maiorchino (testa di serie n.2) ha alzato il suo livello di gioco e ha battuto, seppur con qualche difficoltà di troppo, la wild card australiana Ricky Hijikata (n.198 al mondo) con il punteggio finale di 4-6 6-2 6-3 6-3 dopo tre ore e 11 minuti di gioco. Nadal affronterà al secondo turno l’azzurro Fabio Fognini. L’inizio di partita è inaspettatamente molto equilibrato. Le chance di break non arrivano e il punteggio sale sul 3-3. A questo succede l’incredibile: Hijikata si porta sul 30-40 e poi conquista il break. Nadal non riesce a reagire al brutto colpo subito e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Vittoria inset peral primodegli US. Dopo aver perso il primo parziale, il maiorchino (testa di serie n.2) ha alzato il suo livello di gioco e ha battuto, seppur con qualche difficoltà di troppo, la wild card australiana Ricky(n.198 al mondo) con il punteggio finale di 4-6 6-2 6-3 6-3 dopo tre ore e 11 minuti di gioco.affronterà all’azzurro Fabio Fognini. L’inizio di partita è inaspettatamente molto equilibrato. Le chance di break non arrivano e il punteggio sale sul 3-3. A questo succede l’incredibile:si porta sul 30-40 e poi conquista il break.non riesce a reagire al brutto colpo subito e ...

