Ultime Notizie – Napoli-Lecce 1-1 | gol di Elmas e Colombo

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilfrena contro il. Al Maradona finisce 1-1 conche risponde al gol di. Con questo pari la squadra di Spalletti si porta a 8 punti con Milan, Lazio e Juventus e dietro a Roma e Inter, mentre ilsale a 2 punti. Spalletti per la sfida cambia diversi elementi ma non rinuncia ad Osimhen per guidare l’attacco, questa volta con Raspadori alle sue spalle. Politano edgli esterni. Anguissa e Ndombele in mediana. In difesa spazio a Ostigard e Olivera, con Kvaratskhelia e Lozano che partono dalla panchina. Il tecnico delBaroni risponde con il tridente d’attacco composto da, Banda e Di Francesco. Tuia e Baschirotto i centrali in difesa. La prima occasione capita alal 21? con Politano ...

Agenzia_Ansa : Un anno fa le ultime truppe Usa via da Kabul. 'La guerra è finita'. Ritiro completato con un giorno d'anticipo #ANSA - sole24ore : #Ucraina ultime notizie. Ungheria firma contratto con #Gazprom, +5,8 mln metri cubi. #Aiea prevede missione permane… - sole24ore : ?? Come annunciato ieri da Gazprom, dalle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l’Ue tramite il Nord… - romaforever_it : Calciomercato Roma 2022/2023 Ultime Notizie - Transfer Market Latest News - Carmen5633 : RT @MaryamSenada: @a_meluzzi @liliaragnar @NicolaPorro @mariogiordano5 @fuoridalcorotv @tonicapuozzo1 @strange_days_82 @mgmaglie @strange_d… -

Il Sole 24 ORE

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleEl Shaarawy e Kumbulla non saranno a disposizione di Mourinho per un mese esatto, fino all’anticipo del primo ottobre a Milano contro l’Inter. Per il difensore albanese, il primo ad uscire dal ...Un blitz a sorpresa, senza avvisare nessuno «perché la scorsa volta avevano ripulito e svuotato», per far vedere «la realtà di un paese che non controlla i suoi confini, dove non esistono regole, dove ...