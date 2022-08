Ultime Notizie – Morto Gorbaciov, il comunista Dessì: “Stappo vodka” (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Cattivo gusto? E’ un regolamento di conti tra noi comunisti”. Così all’Adnkronos Emanuele Dessì, senatore ed esponente di Italia sovrana e popolare, commenta il post del suo compagno di partito Marco Rizzo, segretario generale del Partito comunista, il quale ha festeggiato sui social la morte di Mikhail Gorbaciov con l’immagine di una bottiglia di champagne stappata. In un secondo momento Rizzo si è giustificato parlando di “provocazione”. “In una democrazia compiuta – spiega Dessì – sicuramente nei confronti dei competitor politici si può parlare di avversari; quando però le implicazioni sono guerre, morti, distruzioni… non si può parlare di avversari ma di veri e propri nemici. E in guerra i nemici non si piangono”. Dunque per voi Gorbaciov è un nemico la cui morte va festeggiata? “Oggi c’è una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Cattivo gusto? E’ un regolamento di conti tra noi comunisti”. Così all’Adnkronos Emanuele, senatore ed esponente di Italia sovrana e popolare, commenta il post del suo compagno di partito Marco Rizzo, segretario generale del Partito, il quale ha festeggiato sui social la morte di Mikhailcon l’immagine di una bottiglia di champagne stappata. In un secondo momento Rizzo si è giustificato parlando di “provocazione”. “In una democrazia compiuta – spiega– sicuramente nei confronti dei competitor politici si può parlare di avversari; quando però le implicazioni sono guerre, morti, distruzioni… non si può parlare di avversari ma di veri e propri nemici. E in guerra i nemici non si piangono”. Dunque per voiè un nemico la cui morte va festeggiata? “Oggi c’è una ...

sole24ore : ?? Come annunciato ieri da Gazprom, dalle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l’Ue tramite il Nord… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Andrea_V_73 : '#Inflazione record nell'area euro, #Borse in rosso. Si allenta la tensione sul #gas'Chiara Di Cristofaro… - Andrea_V_73 : '#Elezioni ultime notizie. #Imprese in allarme sul caro-energia. #Berlusconi: senza #Fi la #destra non governa'… -