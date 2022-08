Ultime Notizie – Centenario Autodromo Monza, accordo con BrianzAcque per sostenibilità (Di mercoledì 31 agosto 2022) BrianzAcque e l’Autodromo Nazionale Monza hanno sottoscritto un’importante convenzione riguardante la sostenibilità ambientale. In occasione della celebrazione del primo Centenario del Tempio della Velocità, l’utility che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Monza Brianza installerà all’interno del circuito un sistema di strutture per la distribuzione gratuita di acqua a km 0, così da dissetare pubblico e operatori e abbattere l’inquinamento dovuto alla produzione, al trasporto, allo smaltimento di bottiglie di plastica monouso. Con il claim ‘La Brianza che scorre, la Brianza che corre‘, perfetto connubio delle caratteristiche delle due eccellenze locali, BrianzAcque, in collaborazione con il Gruppo Celli, posizionerà temporaneamente due ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022)e l’Nazionalehanno sottoscritto un’importante convenzione riguardante laambientale. In occasione della celebrazione del primodel Tempio della Velocità, l’utility che gestisce il servizio idrico integrato in provincia diBrianza installerà all’interno del circuito un sistema di strutture per la distribuzione gratuita di acqua a km 0, così da dissetare pubblico e operatori e abbattere l’inquinamento dovuto alla produzione, al trasporto, allo smaltimento di bottiglie di plastica monouso. Con il claim ‘La Brianza che scorre, la Brianza che corre‘, perfetto connubio delle caratteristiche delle due eccellenze locali,, in collaborazione con il Gruppo Celli, posizionerà temporaneamente due ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 21.817 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - Agenzia_Ansa : Un anno fa le ultime truppe Usa via da Kabul. 'La guerra è finita'. Ritiro completato con un giorno d'anticipo #ANSA - sole24ore : ?? Come annunciato ieri da Gazprom, dalle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l’Ue tramite il Nord… - sole24ore : ??La corsa del #gas naturale rallenta (-7,2% a 246 euro al megawattora nel finale, dopo essere sceso a un minimo di… - stella_branca : #crisienergetica Due mesi di smart working per tutti: l'ipotesi per l'autunno in caso di necessità contenimento con… -