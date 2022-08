Udinese | Sottil | 'Mio figlio Riccardo? Giochiamo contro la Fiorentina | non contro di lui'

Udinese_1896 : La formazione scelta da Mister Sottil ?? Starting XI #UdineseFiorentina ?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #SerieATIM… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: tanto turnover per Sottil ed Italiano - Mediagol : Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: tanto turnover per Sottil ed Italiano - T_UDINESE_MONDO : RT @Udinese_1896: La formazione scelta da Mister Sottil ?? Starting XI #UdineseFiorentina ?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #SerieATIM #WeAreCa… - violazone : RT @Fiorentinanews: Le #formazioni UFFICIALI di #UdineseFiorentina: #Italiano ne cambia nove. Torna #Kouamé dal primo minuto, riposano #Bir… -

Commenta per primo L'esterno sinistro dell', Destiny Udogie, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara con la Fiorentina: 'I gol ...è un mister eccezionale, conosce il calcio e sa ...Per l', Andreaschiererà la squadra con un 3 - 5 - 2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Becao, Bijol, Masina; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto, ...Sarà una partita particolare per Andrea Sottil: l’allenatore bianconero potrebbe trovare nell’attacco della Viola suo figlio Riccardo. Le scelte nella retroguardia non sono state facili, perché per il ...Nel prepartita di Udinese-Fiorentina, Andrea Sottil, allenatore bianconero, ha parlato a Dazn. Le sue parole: "Sono tutti forti i miei difensori. Cerco di fare delle scelte per ...