Udinese Fiorentina 1-0 LIVE: erroraccio di Venuti, Beto porta avanti i friulani (Di mercoledì 31 agosto 2022) Allo stadio Dacia, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Udinese e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dacia, Udinese e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Udinese Fiorentina 1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio! 4? Corner per l’Udinese che si affaccia in avanti. 5? Errore sanguinoso di Quarta che rischia di mandare in porta Beto. Pasticcia l’attaccante dell’Udinese che controlla male il pallone. 15? Tanti errori di misura e poca precisione nei viola. Gara comunque equilibrata. 16? GOL Udinese! Deulofeu ruba palla a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Allo stadio Dacia, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dacia,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio! 4? Corner per l’che si affaccia in. 5? Errore sanguinoso di Quarta che rischia di mandare in. Pasticcia l’attaccante dell’che controlla male il pallone. 15? Tanti errori di misura e poca precisione nei viola. Gara comunque equilibrata. 16? GOL! Deulofeu ruba palla a ...

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Udinese ?? Serie A ? 18:30 CET ?? Dacia Arena Guarda #UdineseFiorentina in esclusiva su DAZN ?? A… - Fiorentinanews : #UdineseFiorentina 1?-0? ??| 32' #Quarta di testa un passo dal pareggio! Bel corner di #Mandragora e stacco di test… - gamonapoli : Quindi la Fiorentina sta perdendo con l’Udinese… - internewsit : LIVE Serie A - Dopo Lazio e Udinese, si sblocca anche la sfida di Empoli - - Compatibile22 : Non è 'spalla contro spalla' gli mette le mani addosso e lo fa cadere. 50 volte su 50 è fallo. Per me è un altro ca… -