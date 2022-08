Tegola in casa Lazio, Sarri perde un titolare: la situazione (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Lazio ha un nuovo problema. Impegnata nella trasferta a Marassi contro la Sampdoria di Giampaolo, ha visto perdere, dopo appena 40 minuti di gioco, uno dei suoi giocatori chiave: Felipe Anderson. Il brasiliano, che arriva dalla straripante serata contro l’Inter di venerdì scorso, ha dovuto lasciare il campo per infortunio al minuto’41. Al suo posto, lo spagnolo Pedro. Felipe Anderson Lazio Infortunio Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni. La Lazio attende con ansia. Giulio De Pino Leggi su rompipallone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Laha un nuovo problema. Impegnata nella trasferta a Marassi contro la Sampdoria di Giampaolo, ha vistore, dopo appena 40 minuti di gioco, uno dei suoi giocatori chiave: Felipe Anderson. Il brasiliano, che arriva dalla straripante serata contro l’Inter di venerdì scorso, ha dovuto lasciare il campo per infortunio al minuto’41. Al suo posto, lo spagnolo Pedro. Felipe AndersonInfortunio Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni. Laattende con ansia. Giulio De Pino

