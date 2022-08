Sandra Milo | la triste confessione | “Ferite incancellabili sul mio corpo”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ladavvero dolorosa di una delle attrici più belle del panorama artistico,: eco cosa ha dichiarato Sin da sempre definita la musa Felliniana per la sua bellezza indimenticabile e la sua sicurezza di fronte alla macchina da presa è lei, la bellissima. Ella rappresenta una delle icone indiscusse del cinema italiano che ha partecipato a diverse pellicole di successo come Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e, soprattutto, 8½, premiato all’Oscar. Nel corso della sua vita ha fatto unadavvero dolorosa che ha lasciato tutti senza parole. curiosità (foto web)La sua prima volta al cinema avvenne nel 1955, quando al fianco di Alberto Sordi partecipò al film Lo Scapolo. Fu ...

Al___Zheimer : Chiediamolo a Sandra Milo - ParliamoDiNews : Sandra Milo e la confessione dolorosa: “operata per le violenze subite” #31Agosto #GossipeSpettacolo - MarCorrales_ : Sandra Milo / Susy Giulietta degli spiriti, Federico Fellini, 1965 - infoitcultura : Sandra Milo choc: 'Ho avuto amori violenti'/ 'Sul mio corpo porto ancora le ferite…' - infoitcultura : Sandra Milo: Ho vissuto relazioni violente, porto ancora le ferite -

Ascolta questo articolo Nota come la musa di Federico Fellini,è una delle attrici più iconiche del cinema italiano. Salita alla ribalta negli anni 60 grazie a film di assoluto successo, come Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a ...ha confessato alcuni retroscena inediti sui suoi amori del passato.ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia e sulla sua vita privata, dai tre matrimoni falliti agli amori ...La nota attrice si è lasciata andare in merito ad alcuni aspetti sinora inediti della sua vita privata e amorosa. A quanto pare si troverebbe a fare i conti con un grave problema: ecco di cosa si trat ...Sandra Milo e la confessione triste che ha lasciato i fan senza parole: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda ...