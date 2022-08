Sampdoria, Giampaolo: 'Lazio? Pari sofferto ma meritato' (Di mercoledì 31 agosto 2022) GENOVA - "Bisogna sottolineare le cose se non vanno bene. Penso che si cresca tramite l'epressione di concetti chiari e diretti. E poi le responsabilità sono mie. Oggi la squadra ha fatto una partita ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 agosto 2022) GENOVA - "Bisogna sottolineare le cose se non vanno bene. Penso che si cresca tramite l'epressione di concetti chiari e diretti. E poi le responsabilità sono mie. Oggi la squadra ha fatto una partita ...

sampdoria : ?? | CONVOCATI #SerieATIM: sono ventitré i blucerchiati di #Giampaolo per #SalernitanaSamp. #FORZADORIA ????????? - zazoomblog : Sampdoria Giampaolo: 'Che gioia Gabbiadini. Chi ha mal di pancia chiarisca e se ne vada' - #Sampdoria… - Lucaucce : #Calciomercato #Sampdoria, #Giampaolo non vuole rotture di scatole... - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Giampaolo non vuole rotture di scatole... - CalcioPillole : #Sampdoria, #Giampaolo: 'Abbiamo meritato il pareggio contro una big'. -