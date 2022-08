PSG | centrocampista in partenza | le ultime

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Julian Draxler sembrerebbe ormai ad un passo dall’addio al Paris Saint Germain. Iltedesco, dopo oltre 4 stagioni con la maglia dei campioni di Francia, sarebbe prossimo alla cessione e ad accasarsi al Benfica di Roger Schmidt. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Nicolò Schira, la permanenza del nativo di Gladbeck in Ligue 1 sarebbe ormai agli sgoccioli. Draxler, già da tempo ai margini del progetto dei parigini, sarebbe ormai fuori rosa nel nuovo PSG di Galtier e dunque “costretto” ad intraprendere una nuova avventura nella sua carriera dopo le esperienze in in Germania e Francia. Draxler Benfica Psg Nell’ultima stagione con la maglia del Paris Saint Germain, Draxler ha collezionato 24 presenze, mettendo a referto 2 goal e 2 assist in tutte le competizioni. Numeri che testimoniano quanto, anche sotto la ...

antonellaa262 : Calciomercato Napoli: è ufficiale la cessione del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz dal club partenopeo al Psg pe… - junews24com : Paredes Juve: retroscena sul riscatto del centrocampista. I dettagli - mattia_dimatteo : Lo dico senza il minimo dubbio: lascia l'Italia quello che era, fino a ieri, il miglior centrocampista (non trequar… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Fabian Ruiz al PSG: plusvalenza per il Napoli: Il Napoli ha ufficializzato nella giornata di i… - junews24com : Paredes Juve: retroscena sul riscatto del centrocampista. I dettagli - -

In mattinata è terminata la trattativa tra il club bianconero e il, alargentino rimangono gli ultimi dettagli formali: visite mediche (in corso oggi a Parigi per questioni ...Ilspagnolo lascia gli azzurri per 23 milioni di euro. E adesso ultimo tentativo del club di De Laurentiis per prendere ...Calciomercato Napoli, arriva un'altra ufficialità: non c'è solo Fabian Ruiz a dire addio. Ecco chi altro ha salutato il gruppo di Spalletti.Accordo trovato in tarda serata, ultimi dettagli definiti ancora in mattinata e via libera a Paredes. Operazione da 20 milioni complessivamente, tra quota del prestito oneroso (5 milioni) e riscatto ( ...