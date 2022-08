Pallanuoto, Europei maschili Spalato 2022: risultati e classifiche (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tutti i risultati e le classifiche degli Europei di Spalato 2022 di Pallanuoto maschile, in programma dal 29 agosto al 10 settembre. Prosegue la lunga estate del Settebello, che dopo aver trionfato in World League e aver conquistato l’argento ai Mondiali di Budapest vuole continuare a sognare, rincorrendo un oro continentale che manca da 27 anni e in generale per riscattare le ultime negative partecipazioni al torneo (un quarto e due sesti posti nelle ultime tre edizioni). Ecco quindi tutte le classifiche dai gironi alla finale e i risultati delle partite. Pallanuoto, REGOLAMENTO QUALIFICAZIONI OLIMPIADI PARIGI 2024 FASE A GIRONI GRUPPO A Italia 1V,0P Montenegro 1V,0P Georgia 0V,1P Slovacchia 0V,1P GRUPPO B Grecia 1V,0P, 1Par Croazia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tutti ie ledeglididimaschile, in programma dal 29 agosto al 10 settembre. Prosegue la lunga estate del Settebello, che dopo aver trionfato in World League e aver conquistato l’argento ai Mondiali di Budapest vuole continuare a sognare, rincorrendo un oro continentale che manca da 27 anni e in generale per riscattare le ultime negative partecipazioni al torneo (un quarto e due sesti posti nelle ultime tre edizioni). Ecco quindi tutte ledai gironi alla finale e idelle partite., REGOLAMENTO QUALIFICAZIONI OLIMPIADI PARIGI 2024 FASE A GIRONI GRUPPO A Italia 1V,0P Montenegro 1V,0P Georgia 0V,1P Slovacchia 0V,1P GRUPPO B Grecia 1V,0P, 1Par Croazia ...

