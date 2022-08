Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali. Robusto turn-over di Spalletti: 6 cambi rispetto a Firenze (Di mercoledì 31 agosto 2022) Napoli-Lecce. Il Napoli ufficializza la lista degli undici titolari del Napoli. Luciano Spalletti rivoluziona la squadra, passando al 4-2-3-1 al posto del 4-3-3. Ben 6 sono i cambi rispetto a Firenze, con Olivera e Ostigard al posto di Mario Rui e Rrahmani. A centrocampo Ndombele sostituisce Lobotka mentre 3 modifiche su 3 nella linea a 3 con Elmas, Raspadori e Politano al posto di Kvaratskhelia, Zielinski e Lozano. In attacco confermatissimo Osimhen. Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti Lecce L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 31 agosto 2022). Ilzza la lista degli undici titolari del. Lucianorivoluziona la squadra, passando al 4-2-3-1 al posto del 4-3-3. Ben 6 sono i, con Olivera e Ostigard al posto di Mario Rui e Rrahmani. A centrocampo Ndombele sostituisce Lobotka mentre 3 modifiche su 3 nella linea a 3 con Elmas, Raspadori e Politano al posto di Kvaratskhelia, Zielinski e Lozano. In attacco confermatissimo Osimhen.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. Allenatore: LucianoL'articolo proviene da Calcio, notizie su ...

