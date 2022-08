Marelli: «Rigore molto dubbio. Ndombelé, se tocca l’avversario, lo fa in maniera debole» (Di mercoledì 31 agosto 2022) A Dazn, nella trasmissione di commento alle partite della serata, è intervenuto l’ex arbitro Luca Marelli che ha commentato il Rigore concesso al Lecce per il contatto di Ndombele con Di Francesco «Rigore molto dubbio. Manca un’immagine che ci dia la certezza che Ndombele non abbia toccato l’avversario, per questo il check al Var è durato molto tempo. A mia sensazione è un calcio di Rigore forzato. Ndombele, se tocca l’avversario ,lo fa in maniera proprio debole» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) A Dazn, nella trasmissione di commento alle partite della serata, è intervenuto l’ex arbitro Lucache ha commentato ilconcesso al Lecce per il contatto di Ndombele con Di Francesco «. Manca un’immagine che ci dia la certezza che Ndombele non abbiato, per questo il check al Var è duratotempo. A mia sensazione è un calcio diforzato. Ndombele, se,lo fa inproprio» L'articolo ilNapolista.

