L'Udinese vince ancora, ma la Fiorentina protesta per un fallo sul gol di Beto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Vola alto l'Udinese, alla seconda vittoria in campionato, grazie alla stoccata di Beto sotto porta. Decisivi i primi 20 minuti di pressione dei friulani, ma sul gol veementi sono le proteste della ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Vola alto l', alla seconda vittoria in campionato, grazie alla stoccata disotto porta. Decisivi i primi 20 minuti di pressione dei friulani, ma sul gol veementi sono le proteste della ...

sportli26181512 : L'Udinese vince ancora, ma la Fiorentina protesta per un fallo sul gol di Beto: L'Udinese vince ancora, ma la Fiore… - VoceGiallorossa : ???Serie A - Lazio beffata da Gabbiadini in pieno recupero, la Roma resta prima da sola. Vince l'Udinese, pari in Em… - surfasport : ???? SERIE A: PARI AL 92' TRA SAMP & LAIZO, VINCE L'UDINESE, PARI TRA EMPOLI & VERONA ?? #Sampdoria vs #Lazio - 1 a 1… - romanewseu : LIVE Serie A: vince l’Udinese. La Lazio si fa raggiungere nel recupero dalla Samp .Pari anche tra Empoli e Verona… - tcm24com : L'Udinese vince 1-0, Fiorentina ko #Udinese #Fiorentina #SerieA -