Inter Gosens, l'esterno ha parlato con Inzaghi: le ultime (Di mercoledì 31 agosto 2022) La trattativa tra l'Inter e il Bayer Leverkusen sembra essersi frenata per Gosens dopo che l'esterno ha parlato con Inzaghi. Secondo quanto riportato da Sky Sport De, il tecnico ha rassicurato il tedesco sul suo impiego in caso di mancata partenza. Oltre alla distanza per l'accordo sulle modalità di trasferimento, c'è anche questa situazione che sembra aver convinto Gosens a non lasciare Appiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

