Fiorentina | Barone difende la tifoseria | “Non è un giocattolo”

"Sia Rocco Commisso che io siamo sempre stati contro violenza e razzismo. Siamo entrambi nati nel sud e per noi è un tema importante. Rocco ha spesso parlato pubblicamente contro il razzismo. A livello di società abbiamo fatto grandi investimenti su programmi nelle scuole su bullismo, cyberbullismo. Abbiamo parlato nelle scuole di questo tema. Mi dispiace che ci sia questo attacco alla nostra tifoseria che non se lo merita. Non bisogna generalizzare con la tifoseria o la città. La tifoseria della Fiorentina non è un giocattolo". Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone in merito alle polemiche nate a seguito della lite tra Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, e un tifoso viola al termine del match del Franchi.

