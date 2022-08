**Energia: Salvini, ‘chiederemo moratoria su distacco luce'** (Di mercoledì 31 agosto 2022) Palermo, 31 aho. (Adnkronos)- - "Chiederemo una moratoria sul distacco di luce e gas, come era accaduto durante il Covid". Lo ha detto Matteo Salvini parlando con il proprietario di un bar a Baida a Palermo. Il gestore ha lamentato un caro bollente "triplicato". "Stamattina mi sono svegliato con i messaggi di qualche industriale bresciano ad alcune famiglie che non riescono a rateizzare le bollette, ma se non paghi staccano, come un ristorante di Roma se non paghi staccano", ha concluso. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Palermo, 31 aho. (Adnkronos)- - "Chiederemo unasuldie gas, come era accaduto durante il Covid". Lo ha detto Matteoparlando con il proprietario di un bar a Baida a Palermo. Il gestore ha lamentato un caro bollente "triplicato". "Stamattina mi sono svegliato con i messaggi di qualche industriale bresciano ad alcune famiglie che non riescono a rateizzare le bollette, ma se non paghi staccano, come un ristorante di Roma se non paghi staccano", ha concluso.

