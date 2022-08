Covid | Speranza | ' I vaccini aggiornati contro nuove varianti arriveranno a metà settembre'

NicolaPorro : ?? Al peggio sembra non esserci mai fine. Sentite cosa ha detto #Speranza ?? - LaVeritaWeb : Caro Roberto Speranza, la prego: chieda scusa. Vada a Bergamo, a Lodi, a Cremona, dove vuole, s’inginocchi davanti… - GiovaQuez : Campagna elettorale 2022: Speranza ha “vietato” aspirina e antinfiammatori serve una nuova Norimberga. Siete più st… - CortiMuller : RT @a_meluzzi: Covid, Speranza: a metà settembre vaccini aggiornati. Crisanti: 'è inutile' • Imola Oggi - laprovinciacr : Speranza: 'Vaccini Covid aggiornati disponibili a metà settembre' - -

Così il ministro della Salutein una intervista stamani a Radio Capital, ribadendo l'importanza di un secondo richiamo del vaccino booster per i soggetti fragili e over60. Riguardo alla ..."Se si esce con un test negativo dall'isolamento previsto in caso di positività a, non c'è ... come spiegato dal ministro della Salute Roberto, il quale ha insistito sul fatto che "...La durata dell’isolamento dei soggetti positivi a Covid si riduce da 7 a 5 giorni con test negativo e la durata massima passa da 21 a 15 giorni ...Con l’arrivo di settembre, l’imminente rientro a lavoro e nei banchi di scuola è accompagnato da novità importanti relative al quadro epidemiologico da ...