Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 agosto 2022)DEL 30 AGOSTOORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E APPIA; TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; CODE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA; RICORDIAMO CHE, SULLA PONTINA, SONO INIZIATI, E TERMINERANNO IL 31 OTTOBRE, GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI TRA IL CHILOMETRO 10+550 AL KM 19+200. ATTIVE LUNGO IL TRATTO PARZIALIZZAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE. PER I DETTAGLI CONSULTARE IL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO: ...