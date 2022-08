van Basten: «Antony non vale assolutamente 100 milioni di euro» (Di martedì 30 agosto 2022) L’ex Ajax Marco van Basten ritiene che i 100 milioni di euro pagati dal Manchester United per Antony siano davvero troppi. Antony è il secondo acquisto più costoso della storia del club inglese dopo Paul Pogba. Secondo van Basten a guadagnare dall’operazione di mercato è solo l’Ajax. Lo ha dichiarato ieri sera a Ziggo Sport. «Se Antony vale 100 milioni di euro? No, assolutamente no. Non ha ancora dimostrato molto. Ovviamente ha giocato alcune belle partite, ma la sua efficienza non si è elevata negli ultimi due anni». Non è la prima volta che van Basten esprime delle riserve su Antony. Lo fece già nel 2020, quando il calciatore arrivò nei Paesi Bassi da San Paolo. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 agosto 2022) L’ex Ajax Marco vanritiene che i 100dipagati dal Manchester United persiano davvero troppi.è il secondo acquisto più costoso della storia del club inglese dopo Paul Pogba. Secondo vana guadagnare dall’operazione di mercato è solo l’Ajax. Lo ha dichiarato ieri sera a Ziggo Sport. «Se100di? No,no. Non ha ancora dimostrato molto. Ovviamente ha giocato alcune belle partite, ma la sua efficienza non si è elevata negli ultimi due anni». Non è la prima volta che vanesprime delle riserve su. Lo fece già nel 2020, quando il calciatore arrivò nei Paesi Bassi da San Paolo. ...

