Vaiolo scimmie: salgono a 760 i casi in Italia (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos Salute) - In aumento i casi di Vaiolo delle scimmie confermati in Italia che si attestano a 760, ovvero 20 casi in più rispetto alla rilevazione precedente del 26 agosto. Lo indica il sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province autonome. Sono 205 i contagi collegati a viaggi all'estero, età media è di 37 anni e sono 749 i maschi contagiati, 11 le donne. La Regione con il maggior numero di casi, 322, è la Lombardia, segue il Lazio con 138, l'Emilia Romagna con 75, Il Veneto con 53 e la Toscana con 38. Leggi su iltempo (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos Salute) - In aumento ididelleconfermati inche si attestano a 760, ovvero 20in più rispetto alla rilevazione precedente del 26 agosto. Lo indica il sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province autonome. Sono 205 i contagi collegati a viaggi all'estero, età media è di 37 anni e sono 749 i maschi contagiati, 11 le donne. La Regione con il maggior numero di, 322, è la Lombardia, segue il Lazio con 138, l'Emilia Romagna con 75, Il Veneto con 53 e la Toscana con 38.

