US Open | Serena Williams rimanda addio al tennis | battuta Danka Kovinic

RSIsport : ?? Jil Teichmann si arrende in due set alla cinese Shuai Zhang nel primo turno degli US Open. Avanza Serena Williams… -

Williams ha mostrato al pubblico adorante degli USche non ha ancora finito di giocare, vincendo contro Danka Kovinic e rimandando il momento di dire addio al tennis. La quasi 41enne, ......30 Fulham - Brighton 20:45 Southampton - Chelsea 21:00 Leeds United - Everton TENNIS - US01:...10 Stefanos Tsitsipas - Daniel Elahi Galan Riveros 1 - 3 01:30 Danka Kovinic -Williams 0 - 2 ...L'attrice e cantante Queen Latifah (afp). Prima c'è un'altra partita da giocare, forse l'ultima davvero. In tribuna i cartelli con scritto "Benvenuti al Serena Show" e "Serena… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...