Una società americana è accusata di facilitare l’identificazione delle donne che vanno ad abortire (Di martedì 30 agosto 2022) L'agenzia che si occupa di privacy ha fatto causa a Kochava, che raccoglie dati tra gli altri per Disney e McDonald's Leggi su ilpost (Di martedì 30 agosto 2022) L'agenzia che si occupa di privacy ha fatto causa a Kochava, che raccoglie dati tra gli altri per Disney e McDonald's

borghi_claudio : Ma secondo voi una società che ormai ha visto che si sopravvive pure al lockdown, che ormai sa come funziona una ba… - elenabonetti : In Italia le quote sono state decisive nell'innescare processi che mai sarebbero partiti spontaneamente in una soci… - borghi_claudio : Ma mi state dicendo che una società non sgancia facilmente qualche miliardo? Strano... A vuoto la tassa per taglia… - Margher81933300 : RT @Gusti_Mauri: Le società statunitensi che hanno lasciato la Russia a causa dellle sanzioni stanno cercando la possibilità di continuare… - iltrumpo : @concettaconsoli In mezzo a una società complicata, dove chi promette di risolvere i problemi semplificando tutto,… -