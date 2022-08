Ultime Notizie – Ucraina, missili su Kherson e scontri in città (Di martedì 30 agosto 2022) “Intensi combattimenti” tra le forze ucraine e l’esercito russo sono in corso in “quasi tutta” la regione occupata di Kherson, nel sud del Paese, dove le truppe di Kiev hanno lanciato una controffensiva. Lo ha reso noto la presidenza Ucraina, precisando che “potenti esplosioni si sono registrate per tutto il giorno (lunedì, ndr) e la notte nella regione di Kherson”. La situazione nell’area è “tesa” e ci sono stati “circa 15” attacchi missilistici negli ultimi due giorni sulla città, sostiene intanto il capo dell’amministrazione russa della regione, Vladimir Leontiev, che, secondo la Tass, ha dichiarato: “Ci sono stati non singoli attacchi, ma una serie di raid. Probabilmente circa un centinaio di missili in totale hanno colpito la città“. scontri ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) “Intensi combattimenti” tra le forze ucraine e l’esercito russo sono in corso in “quasi tutta” la regione occupata di, nel sud del Paese, dove le truppe di Kiev hanno lanciato una controffensiva. Lo ha reso noto la presidenza, precisando che “potenti esplosioni si sono registrate per tutto il giorno (lunedì, ndr) e la notte nella regione di”. La situazione nell’area è “tesa” e ci sono stati “circa 15” attacchistici negli ultimi due giorni sulla, sostiene intanto il capo dell’amministrazione russa della regione, Vladimir Leontiev, che, secondo la Tass, ha dichiarato: “Ci sono stati non singoli attacchi, ma una serie di raid. Probabilmente circa un centinaio diin totale hanno colpito la“....

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 30 agosto - Pomeridiane Segui l'attualità dall'Europ… - SoniaLaVera : RT @DomaniGiornale: ?? Scontro tra #DiMaio e il #Copasir, per bocca del suo presidente di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, sull’ipotesi di un… -