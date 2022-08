(Di martedì 30 agosto 2022) La scelta ambientalista di 223mila cittadini è stata «punita». L’esempio delle ex case popolari di Chiesa Rossa: in un anno, da 10,8 euro a metro quadrato a 20 euro. In più, esclusi dagli sgravi fiscali per l’elettricità e il gas naturale

... le prime regioni per diffusione delcon oltre il 50% delle reti. La polemica è stato sollevata grazie all'appello congiunto presentato dai sindaci di centri quali Torino,, ...Quando a gennaio è stato bloccato, il costo del kilowattora (KWh) per il... Un bel problema, come hanno scritto i sindaci di Brescia,, Varese e Torino al governo, ma senza ... Teleriscaldamento a Milano, bollette raddoppiate per chi ha scelto le fonti rinnovabili (ANSA) - MILANO, 30 AGO - Da 10,8 euro a metro quadro a 20. Suona beffarda la decisione dei 223mila milanesi che negli anni scorsi hanno scelto il teleriscaldamento come alternativa per scaldare casa, ...