Sampdoria, ufficiale Winks dal Tottenham: “Volevo solo venire in Italia” (Di martedì 30 agosto 2022) Colpo della Sampdoria, che ha reso ufficiale l’arrivo di Harry Winks dal Tottenham. Il centrocampista, classe ’96, arriva in Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto. “Giocare in Italia è sempre stato quello che Volevo, sono davvero contento di essere qui, speriamo che la stagione vada bene. Un messaggio ai tifosi? Forza Doria, ci vediamo domani alla partita”, le prime parole di Winks appena atterrato in Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Colpo della, che ha resol’arrivo di Harrydal. Il centrocampista, classe ’96, arriva in Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto. “Giocare inè sempre stato quello che, sono davvero contento di essere qui, speriamo che la stagione vada bene. Un messaggio ai tifosi? Forza Doria, ci vediamo domani alla partita”, le prime parole diappena atterrato in. SportFace.

