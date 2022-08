Roma Belotti, cori e applausi per il Gallo dalla Curva Sud (Di martedì 30 agosto 2022) Andrea Belotti riceve l’accoglienza dello Stadio Olimpico, il Gallo sotto la Curva ha ricevuto cori e applausi dai tifosi Andrea Belotti riceve l’accoglienza dello Stadio Olimpico, il Gallo sotto la Curva ha ricevuto cori e applausi dai tifosi. L’attaccante è in panchina nella sua prima uscita ufficiale dopo il suo arrivo con la maglia della Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Andreariceve l’accoglienza dello Stadio Olimpico, ilsotto laha ricevutodai tifosi Andreariceve l’accoglienza dello Stadio Olimpico, ilsotto laha ricevutodai tifosi. L’attaccante è in panchina nella sua prima uscita ufficiale dopo il suo arrivo con la maglia della. L'articolo proviene da Calcio News 24.

