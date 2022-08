Qualcuno vorrebbe Papa Francesco arruolato con l’Occidente: invece non fa sconti a nessuno (Di martedì 30 agosto 2022) di Federico La Mattina Il discorso di Papa Francesco contro la “pazzia” della guerra è stato di grande valore umano e politico: nessun leader politico mondiale si è espresso in modo così netto contro la guerra. Papa Francesco non si è fatto arruolare ideologicamente (in tanti vorrebbero vedere la diplomazia vaticana allineata a quella del fronte euroatlantico) e non ha fatto sconti a nessuno, scavalcando le propagande di guerra. Le parole del Papa ricordano, con le opportune divergenze storiche, la nota di Benedetto XV del 1917 “ai capi dei popoli belligeranti” “sull’inutile strage” della prima guerra mondiale: anche il quel caso le parole del Papa suscitarono il dileggio da parte dei belligeranti. Il Papa peraltro non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) di Federico La Mattina Il discorso dicontro la “pazzia” della guerra è stato di grande valore umano e politico: nessun leader politico mondiale si è espresso in modo così netto contro la guerra.non si è fatto arruolare ideologicamente (in tantiro vedere la diplomazia vaticana allineata a quella del fronte euroatlantico) e non ha fatto, scavalcando le propagande di guerra. Le parole delricordano, con le opportune divergenze storiche, la nota di Benedetto XV del 1917 “ai capi dei popoli belligeranti” “sull’inutile strage” della prima guerra mondiale: anche il quel caso le parole delsuscitarono il dileggio da parte dei belligeranti. Ilperaltro non ...

