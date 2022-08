Nathan Falco Briatore torna a scuola ed Elisabetta Gregoraci lo accompagna con look ricercatissimo. Poi la dedica social (Di martedì 30 agosto 2022) L’estate 2022 è agli sgoccioli. E per molti, abbandonati sdraio e ombrelloni, le vacanze sono terminate. Tra questi, dopo mesi trascorsi tra Puglia, Capri e Costa Smeralda, Elisabetta Gregoraci è tornata a Montecarlo e, nella giornata di ieri, come da tradizione, ha accompagnato il figlio Nathan Falco Briatore a scuola per il primo giorno. La conduttrice ha sfoggiato un completo arancione e, tornata a casa, ha fatto una dedica social al ragazzo. Il motivo di un rientro così anticipato sui banchi? Nathan frequenta un istituto privato internazionale che segue un calendario diverso rispetto a quelli pubblici. Anche questa volta (come l’anno scorso) la showgirl ha attirato l’attenzione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) L’estate 2022 è agli sgoccioli. E per molti, abbandonati sdraio e ombrelloni, le vacanze sono terminate. Tra questi, dopo mesi trascorsi tra Puglia, Capri e Costa Smeralda,ta a Montecarlo e, nella giornata di ieri, come da tradizione, hato il figlioper il primo giorno. La conduttrice ha sfoggiato un completo arancione e,ta a casa, ha fatto unaal ragazzo. Il motivo di un rientro così anticipato sui banchi?frequenta un istituto privato internazionale che segue un calendario diverso rispetto a quelli pubblici. Anche questa volta (come l’anno scorso) la showgirl ha attirato l’attenzione dei ...

