Motomondiale: Aprilia. Oliveira e Fernandez in MotoGP con team RNF (Di martedì 30 agosto 2022) Annunciati i piloti per le prossime due stagioni, Rivola "Due talenti straordinari" ROMA - I piloti Miguel Oliveira e Raúl Fernandez saranno in sella alle Aprilia RS - GP del team RNF per le prossime ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Annunciati i piloti per le prossime due stagioni, Rivola "Due talenti straordinari" ROMA - I piloti Miguele Raúlsaranno in sella alleRS - GP delRNF per le prossime ...

dianatamantini : MOTOGP - Un nuovo ciclo per il team RNF, con Miguel Oliveira e Raul Fernandez come nuova formazione. Aprilia sistem… - corsedimoto : MOTOGP - Un nuovo ciclo per il team RNF, con Miguel Oliveira e Raul Fernandez come nuova formazione. Aprilia sistem… - corsedimoto : MOTOGP - La KTM in forte crisi: nel 2023 la marca austriaca cambierà tutto avvalendosi di competenze F1. Ecco come… - corsedimoto : RAUL FERNANDEZ conferma via social l'addio a KTM alla fine del campionato MotoGP 2022. Lo attende l'Aprilia del tea… - wthizdat : RT @corsedimoto: MIGUEL OLIVEIRA ha deciso: correrà con Aprilia RNF, rinunciando alla maxi offerta avanzata per la conferma da KTM. Qui i d… -