Mondiali volley 2022, Scanferla: "Molto contento per il mio esordio" Leonardo Scanferla ha parlato in vista di Italia-Cina, ultima gara dei gironi per la Nazionale ai Mondiali maschili 2022 di volley. Per lui è arrivato l'esordio nella rassegna iridata proprio nella scorsa partita con la Turchia, sconfitta per tre set a zero. Queste le sensazioni del libero azzurro: "Sono contento di aver fatto il mio esordio in questi Mondiali. Soprattutto sono felice della vittoria della squadra. Non è stata una gara facile e la Turchia si è dimostrata tosta. In alcuni frangenti ci ha messo in difficoltà come nel terzo set, ma a mio avviso ancora una volta siamo stati bravi a reagire e a trovare le giuste soluzioni per chiudere il match in nostro favore. Sappiamo bene che tutte le avversarie che affronteremo cercheranno di metterci ...

