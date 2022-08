Moggi: "Ronaldo verrebbe a Napoli in prepensionamento. E' un giocatore in calo, io non lo prenderei!" (Di martedì 30 agosto 2022) L'ex dirigente del Napoli Luciano Moggi si esprime così sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al club azzurro. Ecco le sue parole come riportato da Adnkronos: "E' stato un campione ma gli... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 30 agosto 2022) L'ex dirigente delLucianosi esprime così sul possibile arrivo di Cristianoal club azzurro. Ecco le sue parole come riportato da Adnkronos: "E' stato un campione ma gli...

Pall_Gonfiato : #Moggi sul possibile arrivo di #CR7 #Ronaldo al #Napoli - junews24com : Moggi sentenzia: «Ronaldo al Napoli? Verrebbe in prepensionamento» - madridistao7 : RT @junews24com: Moggi sentenzia: «Ronaldo al Napoli? Verrebbe in prepensionamento» - - junews24com : Moggi sentenzia: «Ronaldo al Napoli? Verrebbe in prepensionamento» - - CalcioNews24 : Napoli, Moggi: «Cristiano Ronaldo? Non lo prenderei» -