(Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) –mi ha“disuo”. Una nuova intervista diMarkle agita le acque della monarchia britannica, lasciando intendere che il marito abbia rotto i rapporti con ilCarlo. Intervistata dal magazine americano The Cut nella sua casa californiana di Montecito, la 41enne duchessa di Sussex è tornata sui difficili rapporti con la famiglia reale, alla vigilia del 25mo anniversario della morte di Lady Diana. Ho sovvertito “le dinamiche della gerarchia” dei royals per il “semplice fatto di esistere”, ha affermato, aggiungendo che “serve molto sforzo per perdonare” quanto è accaduto quando lei ehanno deciso di abbandonare il loro status reale nel gennaio 2020, trasferendosi prima in Canada e poi negli Stati ...

telodogratis : Meghan: “Harry mi ha detto di aver perso suo padre” - telodogratis : Meghan Markle rivela come come con Harry sta educando il figlio Archie - vivereitalia : Meghan: 'Harry mi ha detto di aver perso suo padre' - ledicoladelsud : Meghan: “Harry mi ha detto di aver perso suo padre” - fisco24_info : Meghan: 'Harry mi ha detto di aver perso suo padre': (Adnkronos) - Fa discutere una nuova intervista della duchessa… -

Vanity Fair Italia

E non manca chi alza le sopracciglia di fronte all'affermazione diche in Sudafrica il suo matrimonio conè stato accolto festosamente come 'la liberazione di Mandela dal carcere'. ...'sono felici di fare visita a molte charities che stanno loro a cuore', si legge in una nota del loro portavoce. Del resto, nell'intervistadice anche che lei esono stati ... Harry e Meghan Markle non vedranno la regina durante il loro soggiorno nel Regno Unito (Adnkronos) – Harry mi ha detto “di aver perso suo padre”. Una nuova intervista di Meghan Markle agita le acque della monarchia britannica, lasciando intendere che il marito abbia rotto i rapporti con ...Meghan Markle irrompe nella scena mondiale, al ritorno dalle ferie, con un’intervista esclusiva a The Cut, magazine digitale di moda e costume del New York Times. Meghan Markle, versione modella.