Mauro Corona si presenta così in spiaggia con 40 gradi: la foto è virale (Di martedì 30 agosto 2022) Una vita in montagna, ma anche una giornata al mare seppur con un outfit in perfetto stile Mauro Corona: l’opinionista di CartaBianca ha immortalato il momento da spiaggia sui social e la reazione dei fan è stata immediata. Mauro Corona è innamorato delle sue montagne, dove trascorre gran parte del suo tempo libero. E parte … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 30 agosto 2022) Una vita in montagna, ma anche una giornata al mare seppur con un outfit in perfetto stile: l’opinionista di CartaBianca ha immortalato il momento dasui social e la reazione dei fan è stata immediata.è innamorato delle sue montagne, dove trascorre gran parte del suo tempo libero. E parte … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

PieroRacchi : “Troppo spesso scegliamo un lavoro che ci procuri soldi, piuttosto che agevolare quel segretodesiderio per un qualc… - PieroRacchi : “Troppo spesso scegliamo un lavoro che ci procuri soldi, piuttosto che agevolare quel segretodesiderio per un qualc… - K_h_a_n___ : RT @gerri232: Il gatto è come dovrebbe essere molta umanità ???? Il gatto, se lo tratti con onest?, ti concede amicizia ma rimane istintivo… - PieroRacchi : “L’arte deve stare fuori dalla politica e ancor di più l’artista.” MAURO CORONA - Daniela33087050 : @umanesimo @bzzlr Un autografo di Mauro Corona? -