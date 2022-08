Lo sguardo di Robert Doisneau all’Ara Pacis (Di martedì 30 agosto 2022) L’esposizione dedicata al fotografo francese è arrivata alla sua ultima settimana. Fino al 4 settembre, infatti sarà possibile scoprire la storia e l’arte dei Robert Doisneau attraverso più di 130 scatti nell’esposizione all’Ara Pacis. L’obiettivo di Doisneau è delicato e al tempo stesso indiscreto. Mostra l’intimità di ogni situazione contestualizzandola nel suo universo. Questo appare subito evidente nella grande esposizione organizzata all’Ara Pacis da Zetema e promossa e prodotta da Roma Culture, sovrintendenza capitolina ai beni culturali. Un’esposizione che vede più di 130 scatti, e un percorso molto approfondito nella produzione del fotografo di Gentilly. Suddivisa per tematiche affrontate e rappresentate, la mostra ci accompagna dallo sguardo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 agosto 2022) L’esposizione dedicata al fotografo francese è arrivata alla sua ultima settimana. Fino al 4 settembre, infatti sarà possibile scoprire la storia e l’arte deiattraverso più di 130 scatti nell’esposizione. L’obiettivo diè delicato e al tempo stesso indiscreto. Mostra l’intimità di ogni situazione contestualizzandola nel suo universo. Questo appare subito evidente nella grande esposizione organizzatada Zetema e promossa e prodotta da Roma Culture, sovrintendenza capitolina ai beni culturali. Un’esposizione che vede più di 130 scatti, e un percorso molto approfondito nella produzione del fotografo di Gentilly. Suddivisa per tematiche affrontate e rappresentate, la mostra ci accompagna dallo...

