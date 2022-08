LIVE Musetti-Goffin 2-1, US Open 2022 in DIRETTA: si segue l’andamento dei servizi (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALTMEIER (3° MATCH DALLE 17.00) GAME Musetti, 2-1. Turno di battuta complicato tenuto con un ace centrale. AD-40 Lorenzo gioca in maniera accorta e, sballottolando Goffin, si prende la palla per il 2-1. 40-40 Sul nastro il rovescio lungolinea di Goffin. Si va ai vantaggi. 30-40 Altro errore di valutazione di Musetti, che manda lungo il rovescio. C’è una palla break su cui bisogna difendersi. 30-30 Questa volta la steccata è di Lorenzo con il suo rovescio. Il vento sta dando un po’ fastidio ai due contendenti. 30-15 Musetti viene sorpreso dalla profondità di dritto dell’avversario e colpisce male. 30-0 Stecca la risposta Goffin. 15-0 Buona prima di ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-ALTMEIER (3° MATCH DALLE 17.00) GAME, 2-1. Turno di battuta complicato tenuto con un ace centrale. AD-40 Lorenzo gioca in maniera accorta e, sballottolando, si prende la palla per il 2-1. 40-40 Sul nastro il rovescio lungolinea di. Si va ai vantaggi. 30-40 Altro errore di valutazione di, che manda lungo il rovescio. C’è una palla break su cui bisogna difendersi. 30-30 Questa volta la steccata è di Lorenzo con il suo rovescio. Il vento sta dando un po’ fastidio ai due contendenti. 30-15viene sorpreso dalla profondità di dritto dell’avversario e colpisce male. 30-0 Stecca la risposta. 15-0 Buona prima di ...

